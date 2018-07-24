В Запорожской области локомотив влетел в поезд: 26 пострадавших

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Машинист превысил допустимую скорость во время соединения локомотива с пассажирским поездом

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На станции Пологи в Запорожской области пострадали 26 пассажиров поезда №227 Киев-Бердянск, двоих госпитализировали. В пресс-службе Укрзалізниці сообщили, что инцидент случился при подведении локомотива к пассажирскому поезду.

Машинист превысил скорость во время соединения локомотива с поездом - из-за резкого столкновения люди получили ожоги, ссадины и ушибы.

Прибывшие медики оказали пострадавшим помощь и госпитализировали женщину с ребенком в Пологовскую городскую больницу.

Поезд отправился по маршруту с задержкой на полтора часа.

Расследованием инцидента займется комиссия регионального филиала "Приднепровская железная дорога".

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