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24.07.2018, 13:06

В Запорожской области локомотив влетел в поезд: 26 пострадавших

В Запорожской области локомотив влетел в поезд: 26 пострадавших - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Машинист превысил допустимую скорость во время соединения локомотива с пассажирским поездом

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На станции Пологи в Запорожской области пострадали 26 пассажиров поезда №227 Киев-Бердянск, двоих госпитализировали. В пресс-службе Укрзалізниці сообщили, что инцидент случился при подведении локомотива к пассажирскому поезду.

Машинист превысил скорость во время соединения локомотива с поездом - из-за резкого столкновения люди получили ожоги, ссадины и ушибы.

Прибывшие медики оказали пострадавшим помощь и госпитализировали женщину с ребенком в Пологовскую городскую больницу.  

Поезд отправился по маршруту с задержкой на полтора часа.

Расследованием инцидента займется комиссия регионального филиала "Приднепровская железная дорога".

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Ранее в Чернигове 13-летняя школьница попала в реанимацию из-за попытки сделать селфи на крыше вагона поезда. Девочку ударило электрическим током и она упала. Медики диагностировали у школьницы ожоги 30% тела.

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Теги: укрзалізниця, запорожская область, пострадавшие, превышение скорости, поезд, пассажиры, локомотив, машинист
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