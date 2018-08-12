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12.08.2018, 20:03

В Запорожской области на трассе мужчина стрелял в едущие авто

В Запорожской области на трассе мужчина стрелял в едущие авто - Фото
Фото: Нацполиция

В результате стрельбы по автомобилям ранены женщина и ребенок

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В Запорожской области в ночь на 12 августа на трассе Кирилловка-Мелитополь в районе села Шелюги мужчина обстрелял из охотничьего ружья автомобили, которые проезжали мимо. В результате стрельбы ранены женщина 1977 года рождения и девочка 2007 года рождения. Об этом сообщает полиция области. 

Согласно сообщению, 27-летнего мужчину задержали. Полицейские установили, что гладкоствольное охотничье ружье он похитил из гаража односельчанина. Ружье изъято и направлено на исследование. 

Открыты уголовные дела по статьям за хулиганство (ч.4 ст. 296 УК) и кражу (ч.3 ст.185 УК). Ему сообщено о подозрении, продолжается досудебное расследование. 

Пострадавшим оказана медицинская помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.   

31 июля в Одессе произошел конфликт между двумя продавцами арбузов и двумя водителями, закончившийся стрельбой. В ходе перестрелки пострадали два человека. 

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Теги: полиция, запорожская область, стрельба, пострадавшие, стрельба по авто
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