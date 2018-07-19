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Боты:
19.07.2018, 06:47

В Запорожской области от ботулизма умер мужчина

В Запорожской области от ботулизма умер мужчина - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

С начала года в Украине зарегистрировано 58 случаев ботулизма

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В Запорожской области зафиксирован пятый смертельный случай от ботулизма. Об этом сообщает сайт центра общественного здоровья.

 Мужчина 1975 года скончался дома, за медицинской помощью он не обращался. "Диагноз установлен посмертно после вскрытия тела на основании лабораторного подтверждения вследствие возможного употребления некачественной вяленой рыбы домашнего приготовления", - отмечается в сообщении.

По состоянию на 16 июля 2018 года в Украине зарегистрировано 58 случаев ботулизма, в результате которых заболело 65 человек.

4 декабря 2017 года в Харькове  зарегистрировали случай ботулизма. 

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Теги: ботулизм, вяленая рыба
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