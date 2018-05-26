В здании УПЦ КП распылили слезоточивый газ: пострадала монахиня

Фото: Андрей Гудзенко/ЛІГА.net

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Неизвестные после нападения скрылись, свои действия они никак не объясняли

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В пятницу, 25 мая, в центре Киева в здании УПЦ Киевского патриархата распылили неизвестный газ. Об этом сообщается на сайте патриархата.

Пострадала эконом - монахиня Варвара.

Кто нападал - неизвестно, эти люди скрылись и во время нападения они никак не объясняли свои действия.

Представители церкви считают, что есть намерение обострить ситуацию с церковной среде накануне решения вселенского патриарха о создании автокефальной церкви в Украине.

Ранее в УПЦ КП заявили, что есть многочисленные факты политического и государственного вмешательства со стороны Российской Федерации и прокремлевских политических сил в Украине в процесс предоставления Украинской церкви автокефалии.