Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.05.2018, 09:30

В здании УПЦ КП распылили слезоточивый газ: пострадала монахиня

В здании УПЦ КП распылили слезоточивый газ: пострадала монахиня - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/ЛІГА.net

Неизвестные после нападения скрылись, свои действия они никак не объясняли

Реклама
Реклама

В пятницу, 25 мая, в центре Киева в здании УПЦ Киевского патриархата распылили неизвестный газ. Об этом сообщается на сайте патриархата. 

Пострадала эконом - монахиня Варвара.

Кто нападал - неизвестно, эти люди скрылись и во время нападения они никак не объясняли свои действия.

Представители церкви считают, что есть намерение обострить ситуацию с церковной среде накануне решения вселенского патриарха о создании автокефальной церкви в Украине. 

Ранее в УПЦ КП заявили, что есть многочисленные факты политического и государственного вмешательства со стороны Российской Федерации и прокремлевских политических сил в Украине в процесс предоставления Украинской церкви автокефалии.

Читайте также
Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018Тема дня. Россошанский на суде согласился с подозрением 09.01.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: упц кп, нападение, слезоточивый газ, монахиня
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Напавшего на журналистку Эха Москвы отправили на лечение
Мир Напавшего на журналистку Эха Москвы отправили на лечение
В Германии мужчина напал на новоизбранного мэра Фрайбурга
Мир В Германии мужчина напал на новоизбранного мэра Фрайбурга
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 