В зоне ЧАЭС опять загорелась трава

Фото: dsns.gov.ua

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Пожар локализован на площади 0,8 га

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Вблизи села Копачи в Чернобыльской зоне произошло возгорание сухой подстилки на площади около 1 га. Об этом сообщает Госинспекция ядерного регулирования со ссылкой на данные ГСЧС.

8 июня в 13:17 в зоне отчуждения и обязательного отселения вблизи Копачей произошло возгорание сухой подстилки на площади около 1 га. По состоянию на 14:04 пожар локализован на площади 0,8 га, информирует ведомство.

К тушению пожара привлечены 7 единиц техники и 35 человек, из них от ГСЧС 4 единицы техники и 15 человек. Авиация ГСЧС (АН-32П и вертолет МИ-8) готова к вылету в случае необходимости. Координацию мероприятий по тушению пожара осуществляет оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

По данным госинспекции, радиационный фон на площадке государственного специализированного предприятия ЧАЭС - без изменений.

Угроза персоналу ядерных установок ГСП ЧАЭС на данный момент отсутствует, говорится в сообщении.

5 июня в 10:10 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га. На месте возгорания бывшего рыжего леса в зоне ЧАЭС найдены факелы. 7 июня в ГСЧС заявили, что ликвидировали пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.