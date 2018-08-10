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10.08.2018, 13:59

"Ваш сын в полиции": в Харьковской области осудили мошенника

"Ваш сын в полиции": в Харьковской области осудили мошенника - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

58-летний мужчина повторно осужден за одно и то же преступление - мошенничество по известной схеме

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В Харьковской области суд приговорил к двум годам и 11 месяцам лишения свободы 58-летнего мужчину, который работал по схеме "Ваш сын в полиции". Об этом сообщил пресс-секретарь генеральной прокуратуры Андрей Лысенко. 

Мужчину осудили повторно по статье "мошенничество". Приговор еще не вступил в силу - рассматривается апелляция.

В июне прошлого года он позвонил 79-летней пенсионерке, представился ее сыном и рассказал, что якобы влез в драку, побил мужчину и попросил денег на лечение избитого, чтобы тот не обращался в полицию.

Пенсионерка собрала все свои сбережения и отдала четыре тысячи гривень якобы адвокату сына. 

Мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

В июле этого года была разоблачена схема интернет-мошенничества, в результате которого гражданка США лишилась $1,5 млн. 

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Теги: суд, мошенничество
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