Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
11.09.2018, 07:30

Вчера в бою на востоке Украины погиб военнослужащий - штаб ООС

Вчера в бою на востоке Украины погиб военнослужащий - штаб ООС - Фото
Фото: facebook.com/svyatoslav.patriot

Оккупанты из РФ и местные боевики трижды за 10 сентября использовали вооружения, которые запрещены соглашениями "Минска"

Реклама
Реклама

Российские оккупанты и коллаборационисты 24 раза за прошлые сутки, 10 сентября, открывали огонь по позициям войск Украины в Донбассе, причем трижды - из запрещенных минскими договоренностями калибров. В бою с агрессором погиб военнослужащий, еще один получил ранение, сообщил штаб операции объединенных сил.

Гаибридная армия РФ обстреливала позиций сил ООС в районах населенных пунктов Крымское (также из минометов 82 мм), Золотое, Луганское (минометы 120 мм), Майорских, Шумы, Пивденное, Павлополь, Гнутово, Водяное (оба минометных калибра), Лебединское и Широкино.

Помимо этого, боевики применили вооружение БМП, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

"С начала суток, 11 сентября, враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции объединенных сил вблизи Каменки и Широкино. В результате обстрела военнослужащий получил ранение", - уточнили в штабе.

Читайте также: Хроника войны России против Украины: последние новости Донбасса

По данным разведки, за прошлые сутки у оккупантов - двое уничтоженных и четверо раненых.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: война в донбассе, потери, сводка оос, 10 сентября 2018 года
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В центре Донецка зафиксирована военная техника боевиков - ОБСЕ
Происшествия В центре Донецка зафиксирована военная техника боевиков - ОБСЕ
Россия испытывает в Донбассе новейшие комплексы РЭБ - Bellingcat﻿
Политика Россия испытывает в Донбассе новейшие комплексы РЭБ - Bellingcat﻿
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 