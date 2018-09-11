Вчера в бою на востоке Украины погиб военнослужащий - штаб ООС

Фото: facebook.com/svyatoslav.patriot

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Оккупанты из РФ и местные боевики трижды за 10 сентября использовали вооружения, которые запрещены соглашениями "Минска"

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Российские оккупанты и коллаборационисты 24 раза за прошлые сутки, 10 сентября, открывали огонь по позициям войск Украины в Донбассе, причем трижды - из запрещенных минскими договоренностями калибров. В бою с агрессором погиб военнослужащий, еще один получил ранение, сообщил штаб операции объединенных сил.

Гаибридная армия РФ обстреливала позиций сил ООС в районах населенных пунктов Крымское (также из минометов 82 мм), Золотое, Луганское (минометы 120 мм), Майорских, Шумы, Пивденное, Павлополь, Гнутово, Водяное (оба минометных калибра), Лебединское и Широкино.

Помимо этого, боевики применили вооружение БМП, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

"С начала суток, 11 сентября, враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции объединенных сил вблизи Каменки и Широкино. В результате обстрела военнослужащий получил ранение", - уточнили в штабе.

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По данным разведки, за прошлые сутки у оккупантов - двое уничтоженных и четверо раненых.