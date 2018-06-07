"Ведется спецоперация": боевики не пустили ОБСЕ в Седово

Фото: flickr СММ ОБСЕ

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Инцидент произошел в 33 километрах от Мариуполя

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Боевики не пустили патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во временно оккупированный поселок Седово, который находится вблизи границы с Российской Федерацией. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, четверо пророссийских наемников на блокпосте примерно в 1,2 километрах к северо-западу от Седово, отказали патрулю миссии в доступе к населенному пункту, заявив, что в районе ведется так называемая спецоперация.

Они потребовали, чтобы наблюдатели ОБСЕ получили разрешение от главарей террористов.

20 июня 2017 года террористы заявляли наблюдателям, что въезд в Седово запрещен всем иностранцам, а также сделали там "закрытую зону".

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.