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07.06.2018, 09:35

"Ведется спецоперация": боевики не пустили ОБСЕ в Седово

"Ведется спецоперация": боевики не пустили ОБСЕ в Седово - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

Инцидент произошел в 33 километрах от Мариуполя

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Боевики не пустили патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во временно оккупированный поселок Седово, который находится вблизи границы с Российской Федерацией. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, четверо пророссийских наемников на блокпосте примерно в 1,2 километрах к северо-западу от Седово, отказали патрулю миссии в доступе к населенному пункту, заявив, что в районе ведется так называемая спецоперация.

Они потребовали, чтобы наблюдатели ОБСЕ получили разрешение от главарей террористов.

20 июня 2017 года террористы заявляли наблюдателям, что въезд в Седово запрещен всем иностранцам, а также сделали там "закрытую зону".

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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Теги: Седово, боевики, обсе
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