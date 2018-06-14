Винницкого прокурора обвиняют во взятке $5 тысяч: дело уже в суде

Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

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Зампрокурора Винницкой области получил деньги за закрытие дела по факту самовольного захвата земли, утверждают в НАБУ

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Заместителя прокурора Винницкой области будут судить по обвинению в получении взятки в размере $5 тысяч за закрытие уголовного производства. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Чиновника задержали 10 апреля 2018 года по подозрению в получении взятки от двух предполагаемых посредников – адвоката и еще одного физлица. По версии следствия, прокурор получил деньги якобы за закрытие дела по факту самовольного захвата земельных участков.

Трем фигурантам было сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК). 29 мая подозреваемым и их защитникам были открыты материалы уголовного дела для ознакомления.

8 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура передала обвинительный акт против вышеназванных лиц в Винницкий горсуд для рассмотрения по существу.

Ранее сегодня, 14 июня, СБУ сообщила о задержании в Черкассах прокурора и адвоката, подозреваемых в получении $4,5 тысяч взятки.