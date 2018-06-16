Владельцу взорвавшейся в Киеве машины объявили о подозрении

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы

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Владельцу автомобиля, который 14 июня взорвался в одном из районов Киева, в результате чего пострадали четверо детей, объявлено о подозрении по двум статьям. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко, передает пресс-служба полиции.

Задержанного подозревают в незаконном обращении с оружием, боевприпасами или взрывчатыми веществами (ст.263), а также в нанесении по неосторожности тяжкого или средней тяжести телесного повреждения (ст.128), сообщил Крищенко.

Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Полицейские проведут несколько экспертиз, по результатам которых, а также после опроса пострадавших детей, дело могут переквалифицировать на более тяжкое преступление, добавил Крищенко.

Подготовлен ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

14 июня 2018 года на улице Чернобыльской в Святошинском районе взорвался припаркованный автомобиль, в результате чего пострадали четверо детей.

15 июня сотрудники полиции задержали водителя автомобиля, им оказался офицер запаса ВСУ и участник АТО.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что "владелец Волги, вероятнее всего отреагировал установкой взрывчатки - ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины".