Внедорожник депутата Пинзеника сбил учасника акции протеста - СМИ

Фото: скриншот с видео

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Сразу же после этого машину депутата окружили спецназовцы, которые не дали участникам акции добраться до пассажира и водителя

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В центре Киева, на улице Шелковичной внедорожник депутата Павла Пинзеника наехал на одного из участников акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые блокировали проезд возле Верховной Рады. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на самого депутата.

Согласно сообщению, за рулем во время наезда находился водитель Пинзеника. Сам он после инцидента вышел из задней двери машины, отметил корреспондент издания.

Сразу же после этого машину депутата окружили спецназовцы, которые не дали участникам акции добраться до пассажира и водителя.

По информации издания, участника акции, которого задел внедорожник, увезла машина скорой помощи.

Вместе с Пинзеником в автомобиле были депутаты Елена Масорина и Олег Кришин, отмечает УП.

Видео: Украинская правда

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, которые митингуют в правительственном квартале, требуют отменить постановление Кабинета министров №475, который предоставляет доступ полицейским к таможенной базе Инспектор-2006. Также протестующие требуют внести в повестку дня Верховной Рады законопроекты №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможку машин.