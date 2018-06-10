Во Львове горел спортивный комплекс Минобороны

Фото: ГСЧС

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Из общежития эвакуированы были 120 человек. Пострадавших нет

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Во Львове на улице Клепаривская загорелось трехэтажное административное здание на территории стрелкового комплекса с административными помещениями учебно=спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Площадь здания составляет 4 400 кс м.

Пожар начался около 02:26. Спасатели вынесли из здания патроны и оружие. Из общежития эвакуированы были 120 человек. Пострадавших нет.

Фото: ГСЧС

В 07:51, сообщает ГСЧС, пожар был ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.

8 июня вблизи села Копачи в Чернобыльской зоне произошло возгорание сухой подстилки на площади около 1 га.