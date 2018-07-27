Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.07.2018, 15:34

Во Львове мусорную свалку устроили прямо в парке: фото

Во Львове мусорную свалку устроили прямо в парке: фото - Фото
Фото: http://gazeta.lviv.ua

Свалку устроили на площади 240 квадратных метров

Реклама
Реклама

Во Львове на территории парка Снопковский неизвестные организовали незаконную свалку бытового и строительного мусора, чем нанесли ущерб окружающей среде на сумму 110,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба  прокуратуры Львовской области.

Согласно сообщению, свалку устроили на площади 240 квадратных метров.

Прокуратура возбудила уголовное дело по части 1 статьи 239 (загрязнение и порча земель) УК.

Если вина злоумышленников будет доказана, им грозит штраф до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн) или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Заявки на строительство завода по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) во Львове подали 12 компаний из 11 стран.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Львов, парк, мусор, свалка, снопковский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
На львовский мусор претендуют компании из 11 стран
Технологии На львовский мусор претендуют компании из 11 стран
Во Львове нашли 22 снаряда времен Второй мировой войны
Происшествия Во Львове нашли 22 снаряда времен Второй мировой войны
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 