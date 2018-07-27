Во Львове мусорную свалку устроили прямо в парке: фото

Фото: http://gazeta.lviv.ua

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Свалку устроили на площади 240 квадратных метров

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Во Львове на территории парка Снопковский неизвестные организовали незаконную свалку бытового и строительного мусора, чем нанесли ущерб окружающей среде на сумму 110,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Согласно сообщению, свалку устроили на площади 240 квадратных метров.

Прокуратура возбудила уголовное дело по части 1 статьи 239 (загрязнение и порча земель) УК.

Если вина злоумышленников будет доказана, им грозит штраф до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн) или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Заявки на строительство завода по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) во Львове подали 12 компаний из 11 стран.