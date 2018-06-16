Во Львове на улице застрелили мужчину: фото

Фото: forpost.lviv.ua

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Полиция разыскивает подозреваемых в убийстве 56-летнего мужчины

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Во Львове сегодня, 16 июня, в 03:20 на улице Научной застрелили 56-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Львовской области.

В полицию поступило сообщение от врачей скорой помощи о том, что, прибыв на вызов, они обнаружили мужчину огнестрельным ранением без признаков жизни.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание - от семи до 15 лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

Полиция разыскивает подозреваемых в убийстве мужчины.

По информации издания Форпост, речь идет о таксисте. "В эту ночь мужчина не работал. Также сообщается, что когда-то он отбывал наказание в местах лишения свободы. В прошлом месяце купил родителям землю на кладбище", - говорится в сообщении.

16 июня во Львове около 13:00 в один из магазинов на улице Широкой неизвестный мужчина бросил пакет, после чего произошел взрыв и образовалось задымление.