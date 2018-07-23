Во Львове неизвестный выстрелил в уличную скрипачку и скрылся

полиция

commenthover

Девушка получила ранение ноги и была госпитализирована

Реклама

Реклама

На площади Рынок во Львове неизвестный выстрелил в ногу играющей на скрипке девушке. Выстрел был сделан из пневматического оружия, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области.

Пострадавшую доставили в больницу с ранением левого бедра. Специалисты изъяли из раны металлический шарик и оказали девушке медицинскую помощь.

Пострадавшей оказалась 20-летняя жительница Миргорода Полтавской области. Девушка рассказала, что играла на скрипке, когда почувствовала резкую боль в ноге. Злоумышленника она не видела. В полиции предполагают, что неизвестный мог действовать с группой.

Правоохранители открыли уголовное дело по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство). Злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Читайте также: В США в редакции газеты произошла стрельба: есть погибшие

Ранее в центре Киева неизвестный застрелил человека. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он вскоре умер. Злоумышленник с места происшествия скрылся.