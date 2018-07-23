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23.07.2018, 12:14

Во Львове неизвестный выстрелил в уличную скрипачку и скрылся

Во Львове неизвестный выстрелил в уличную скрипачку и скрылся - Фото
полиция

Девушка получила ранение ноги и была госпитализирована

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На площади Рынок во Львове неизвестный выстрелил в ногу играющей на скрипке девушке. Выстрел был сделан из пневматического оружия, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области.

Пострадавшую доставили в больницу с ранением левого бедра. Специалисты изъяли из раны металлический шарик и оказали девушке медицинскую помощь.

Пострадавшей оказалась 20-летняя жительница Миргорода Полтавской области. Девушка рассказала, что играла на скрипке, когда почувствовала резкую боль в ноге. Злоумышленника она не видела. В полиции предполагают, что неизвестный мог действовать с группой.

Правоохранители открыли уголовное дело по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство). Злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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Ранее в центре Киева неизвестный застрелил человекаПострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он вскоре умер. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

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Теги: полиция, Львов, стрельба, скрипачка
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