Во Львове погибла 22-летняя иностранная туристка

Иллюстративное фото

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Девушка, предварительно, отравилась угарным газом

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Во Львове умерла 22-летняя иностранная туристка. Об этом сообщает полиция Львовской области.

Тело девушки нашли в ванной. В квартире также был 21-летний друг погибшей, также иностранец, с которым она вместе снимала квартиру. Его госпитализировали с признаками отравления угарным газом.

Предварительно, девушка также скончалась от отравления угарным газом - на ее теле нет следов насилия.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.270 - нарушение установленных законом требований пожарной безопасности. Проводится досудебное расследование.