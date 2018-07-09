Во Львове прогремел взрыв: один человек погиб

Фото: Нацполиция

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По предварительной информации, сдетонировала граната

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После полудня 8 июля в квартире львовской многоэтажки произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщает Нацполиция Львовской области.

Сообщение об инциденте поступило в полицию около 16:32. Предварительно установлено, что в квартире на улице Некрасова сдетоноровала граната Ф-1.

Также установлена ​​личность погибшего - им оказался 54-летний львовянин. На момент взрыва с ним в квартире находилась 46-летняя жительница Львова, которую госпитализировали с "проникающим ранением грудной клетки и живота".

Отмечается, что во время обследования помещения других взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой несчастный случай и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми прпасамы или взрывчатыми веществами) УК Украины.

1 июля 36-летний житель Талаковки в Мариупольском районе получил травмы в результате взрыва неустановленного предмета.