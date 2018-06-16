Во Львове произошел взрыв в магазине

Фото: vgolos.com.ua

commenthover

По данным полиции, неизвестный бросил в магазин взрывпакет для страйкбола

Реклама

Реклама

Во Львове сегодня, 16 июня, около 13:00 в один из магазинов на улице Широкой неизвестный мужчина бросил пакет, после чего произошел взрыв и образовалось задымление. Об этом сообщает пресс-службаГУ Нацполиции Львовской области.

В результате инцидента пострадавших нет. По данным полиции, в магазине вызвал взрывпакет для страйкбола.

Издание Вголос сообщает, что инцидент произошел в магазине "Евросекондхенд" .

"По словам продавца, парень и девушка совершили покупку вещей на сумму 300 грн, рассчитывались наличными. Внезапно на кассе раздался слабенький хлопок и шипение, резкий и едущий запах, который почувствовали посетители, что были у кассы. Молодые люди скрылись", – отмечается в сообщении.

16 июня 2018 года в Черкассах около 07:00 взорвался автомобиль Mercedes.