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16.06.2018, 16:45

Во Львове произошел взрыв в магазине

Во Львове произошел взрыв в магазине - Фото
Фото: vgolos.com.ua

По данным полиции, неизвестный бросил в магазин взрывпакет для страйкбола

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Во Львове сегодня, 16 июня, около 13:00 в один из магазинов на улице Широкой неизвестный мужчина бросил пакет, после чего произошел взрыв и образовалось задымление. Об этом сообщает пресс-службаГУ Нацполиции Львовской области.

В результате инцидента пострадавших нет. По данным полиции, в магазине вызвал взрывпакет для страйкбола.

Издание Вголос сообщает, что инцидент произошел в магазине "Евросекондхенд" .

"По словам продавца, парень и девушка совершили покупку вещей на сумму 300 грн, рассчитывались наличными. Внезапно на кассе раздался слабенький хлопок и шипение, резкий и едущий запах, который почувствовали посетители, что были у кассы. Молодые люди скрылись", – отмечается в сообщении.

16 июня 2018 года в Черкассах около 07:00 взорвался автомобиль Mercedes.

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Теги: Львов, взрыв, магазин
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