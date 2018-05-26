Во Львове у бойца АТО потребовали взятку за оформление помощи

Служба безопасности Украины Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Во время задержания чиновница оказала сопротивление правоохранителям, говорят в СБУ

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СБУ задержал сотрудницу Центра предоставления услуг участникам боевых действий Львовского горсовета, которая, по информации ведомства, требовала взятку у участника АТО за оформление материальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Там говорят, что чиновница требовала от бойца 18 тысяч гривень. За указанную сумму она якобы обещала беспрепятственно оформить выплату единовременной материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов в размере 100 тысяч гривень.

Оперативники спецслужбы задержали чиновницу в одном из парков Львова во время получения всей суммы неправомерной выгоды, сообщили в СБУ.

При этом, отмечают в ведомстве, во время задержания женщина пыталась сопротивляться правоохранителям.

Решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК.

Вчера детективы Национального антикоррупционного бюро задержали председателя одного из сельских советов Киево-Святошинского района Киевской области по подозрению в получении $90 тыс. взятки.