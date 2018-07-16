Во Львовской области четверо иностранцев попали в ДТП: фото

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

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В полиции отметили, что автомобиль съехал с моста в кювет и перевернулся

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Четверо иностранцев травмированы в результате дорожно-транспортного происшествия во Львовской области. Об этом сообщает пресс-службы ГУ Нацполиции Львовской области.

По предварительной информации, 38-летний водитель Мицубиси не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с моста в кювет и перевернулся.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера на автодороге Тухля - Славское в Сколевском районе.

В результате ДТП, кроме водителя телесные повреждения получили трое пассажиров авто, также иностранцы, среди них 17-летняя девочка. Все они госпитализированы, их диагнозы уточняются.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

13 июля вечером глава Перечинской РГА Виктор Олефир в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщин, одна из них скончалась. Позже появилась информация, что в больнице скончалась 71-летняя женщина, которая находилась в тяжелом состоянии после ДТП с участием главы Перечинской РГА.