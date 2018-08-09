Во Львовской области экстремал сорвался с многоэтажки и погиб

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Руфер пытался покорить недостроенный дом, не удержался и упал вниз

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Во Львове молодой парень сорвался со здания. Предположительно, парень был руфером, сообщило местное издание VG Львов со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Экстремал проник на строительную площадку многоэтажного здания. Мужчина попытался подняться на верхние этажи по недостроенной конструкции дома. Предположительно, при подъеме руфер не соблюдал правила безопасности. Мужчина сорвался вниз и в результате несчастного случая погиб.

На место происшествия прибыли правоохранители, подробности инцидента выясняются.

В июле в Киеве двое экстремалов прыгнули под поезд метро. Машинист вынужден был совершить экстренное торможение.