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30.07.2018, 11:53

Во Львовской области мотоцикл наехал на коляску с младенцем

Во Львовской области мотоцикл наехал на коляску с младенцем - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В результате аварии травмы получили два ребенка

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В Сколевском районе Львовской области мотоциклист не справился с управлением и совершил наезд на коляску с младенцем и двухлетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции во Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 июля около 15.30 в селе Подгородцы Сколевского района.

По предварительной информации, водитель мотоцикла Сабур, 32-летний местный житель, не справился с управлением и зацепил рулем коляску, в котором находилась девочка возрастом одиннадцать месяцев. Ребенок был доставлен в больницу, где медики диагностировали у нее ушибы.

Также травмирована двухлетняя сестра девочки - у нее такой же диагноз. В момент наезда дети находились с мамой на обочине дороги.

Мотоциклист также получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимацию.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

24 июля 2018 года в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель внедорожника Hummer на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнюю девочку и якобы пытался скрыться c места ДТП. 

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Теги: дтп, полиция, мотоцикл, коляска с ребенком
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