Во Львовской области мужчина изнасиловал 4-летнего ребенка

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В полиции сообщили, что подозреваемого задержали, девочка находится в больнице

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Во Львовской области мужчина вчера, 4 июня, изнасиловал 4-летнюю девочку. Об этом у себя в Facebook cообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"В полицию обратилась женщина - сожитель изнасиловал их 4-летнюю дочь. По словам заявительницы, она по месту своего проживания в утренние часы, зайдя в комнату своего дома, застала своего сожителя при удовлетворении своей половой страсти неестественным путем", - отметил Аброськин.

Ребенок доставлен в больницу. Подозреваемого задержали.

Аброськин уточнил, что кроме этой девочки, в семье воспитывается еще трое детей.

3 июня 2018 года в Днепропетровской области изнасиловали и убили 14-летнюю девочку.