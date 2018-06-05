Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.06.2018, 08:27

Во Львовской области мужчина изнасиловал 4-летнего ребенка

Во Львовской области мужчина изнасиловал 4-летнего ребенка - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В полиции сообщили, что подозреваемого задержали, девочка находится в больнице

Реклама
Реклама

Во Львовской области мужчина вчера, 4 июня, изнасиловал 4-летнюю девочку. Об этом у себя в Facebook cообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"В полицию обратилась женщина - сожитель изнасиловал их 4-летнюю дочь. По словам заявительницы, она по месту своего проживания в утренние часы, зайдя в комнату своего дома, застала своего сожителя при удовлетворении своей половой страсти неестественным путем", - отметил Аброськин.

Ребенок доставлен в больницу. Подозреваемого задержали.

Аброськин уточнил, что кроме этой девочки, в семье воспитывается еще трое детей.

3 июня 2018 года в Днепропетровской области изнасиловали и убили 14-летнюю девочку. 

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: сожитель, изнасилование, Вячеслав Аброськин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Дело Скрипаля: полиция Солсбери назвала цифру затрат по инциденту
Мир Дело Скрипаля: полиция Солсбери назвала цифру затрат по инциденту
СБУ: Полиграф показал - Савченко готовила теракт и переворот
Политика СБУ: Полиграф показал - Савченко готовила теракт и переворот
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 