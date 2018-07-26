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26.07.2018, 12:55

Во Львовской области мужчина спрятался под грузовиком и погиб

Во Львовской области мужчина спрятался под грузовиком и погиб - Фото
Фото: открытые источники

Мужчина решил укрыться под колесами грузовика от дождя и не успел выбраться - его переехал автомобиль

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В Николаевском районе Львовской области 51-летний мужчина погиб под колесами грузовика. Он спрятался под ЗИЛ-131 от дождя и не успел вылезти, когда машина двинулась задним ходом, сообщили в пресс-службе полиции области.

25 июля на участке автодороги между селами очищали придорожную полосу от сухих деревьев и водитель оставил ЗИЛ на окраине. Мужчина залез под колеса грузового автомобиля, чтобы укрыться от дождя. Когда водитель вернулся, он убедился в безопасности маневра и начал сдавать назад. Укрывшийся под колесами мужчина не успел вылезти и погиб до приезда скорой помощи.

Водитель уверяет, что заметил мужчину только когда его автомобиль наехал на какое-то препятствие.

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На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Правоохранители открыли уголовное дело по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Водителю грозит от трех до восьми лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Правоохранители выясняют подробности происшествия. Водителя допрашивают.

Ночью 24 июля на трассе Киев-Одесса водитель микроавтобуса с прицепом столкнулся с грузовым КамАЗом. В аварии погибли водитель микроавтобуса и его сын.

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Теги: дтп, наезд грузовика, погибший, грузовой транспорт, львовская область
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