Во Львовской области непогода обесточила 62 населенных пункта

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго

Реклама

Реклама

Во Львовской области в результате непогоды было обесточено более 60 населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"2-3 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра, - ред.) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач во Львовской области обесточено 62 населенных пункта. облэнерго", - говорится в сообщении.



К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

15 мая 2018 года в Луганской области из-за грозы без света остались около 6400 потребителей в Попаснянском районе Донецкой области.