Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
03.06.2018, 09:54

Во Львовской области непогода обесточила 62 населенных пункта

Во Львовской области непогода обесточила 62 населенных пункта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго

Реклама
Реклама

Во Львовской области в результате непогоды было обесточено более 60 населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"2-3 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра, - ред.) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач во Львовской области обесточено 62 населенных пункта. облэнерго", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

15 мая 2018 года в Луганской области из-за грозы без света остались около 6400 потребителей в Попаснянском районе Донецкой области.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: электричество, ГСЧС, непогода
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Синоптики рассказали о погоде в первый день лета: карта
Общество Синоптики рассказали о погоде в первый день лета: карта
В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода
Общество В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 