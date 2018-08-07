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07.08.2018, 09:48

Во Львовской области отравились 16 детей

Во Львовской области отравились 16 детей - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Все пострадавшие остановились и питались в гостинице "Джем Раковец"

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Во Львовской области с отравлением госпитализированы 17 человек, которые ранее остановились в гостинице "Джем Раковец". Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

"6 августа с 21:58 ч. в 23:55 в Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступили сообщения о госпитализации в состоянии средней тяжести во областную инфекционную клиническую больницу 17 пациентов с предварительным диагнозом пищевая токсикоз-инфекция, из них 16 детей (2001 - 2006 годов рождения) остановились и питались в гостинице "Джем Раковец" в селе Раковец", - отметили в пресс-службе.

Все госпитализированные жители Шепетовского района Хмельницкой области.

В Киеве после употребления шаурмы отравились 83 человека, из них - 12 детей.

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Теги: отравление, львовская область, раковец
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