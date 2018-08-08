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08.08.2018, 10:34

Во Львовской области с отравлением госпитализировали 6 человек

Во Львовской области с отравлением госпитализировали 6 человек - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Все потерпевшие посещали кафе в г.Стрый

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Во Львовской области шесть человек госпитализировали с пищевым отравлением, сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА в Facebook.

За помощью в Боринскую коммунальную городскую больницу в Турковском районе обратились четверо пострадавших, еще двое госпитализированы в Жидачевскую центральную районную больницу. У пациентов предварительно диагностировали пищевую токсикоинфекцию и острую кишечную инфекцию. Известно, что 5 августа все потерпевшие посещали кафе "Степ-Леон" в городе Стрый.

Медики проводят комплекс лечебно-диагностических мероприятий, обстоятельства отравления выясняются.

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6 августа с отравлением госпитализированы 26 детей и взрослый, которые ранее остановились и питались в гостинице "Джем Раковец" в с.Раковец. В в состоянии средней тяжести потерпевшие госпитализированы в областную инфекционную клиническую больницу с предварительным диагнозом пищевая токсикоз-инфекция.

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Теги: Стрый, отравление, кафе, львовская область
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