Во въезде в Украину отказали двум сотрудникам российских СМИ

Фото: dpsu.gov.ua

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Иностранцы прилетели в Киев рейсами из Минска и Тбилиси

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Пограничники отказали в пропуске через госграницу двум россиянам, которые оказались сотрудниками СМИ. Один из них незаконно посещал оккупированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Иностранцы прилетели в Киев рейсами из Минска и Тбилиси. Одного из них не пропустили из-за незаконного посещения Крыма, вручив запрет на въезд в Украину сроком на 3 года.

Другой россиянин целью визита указал отдых и просмотр матча Лиги чемпионов. Однако в ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы установили, что он работает на телеканал Россия. Пограничники говорят, что его не пропустили из-за того, что россиянин не смог подтвердить цель своего прибытия в Украину.

Всего на этот момент в Украину прибыли 18 тысяч болельщиков.