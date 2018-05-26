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26.05.2018, 16:47

Во въезде в Украину отказали двум сотрудникам российских СМИ

Во въезде в Украину отказали двум сотрудникам российских СМИ - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

Иностранцы прилетели в Киев рейсами из Минска и Тбилиси

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Пограничники отказали в пропуске через госграницу двум россиянам, которые оказались сотрудниками СМИ. Один из них незаконно посещал оккупированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Иностранцы прилетели в Киев рейсами из Минска и Тбилиси. Одного из них не пропустили из-за незаконного посещения Крыма, вручив запрет на въезд в Украину сроком на 3 года.

Другой россиянин целью визита указал отдых и просмотр матча Лиги чемпионов. Однако в ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы установили, что он работает на телеканал Россия. Пограничники говорят, что его не пропустили из-за того, что россиянин не смог подтвердить цель своего прибытия в Украину.

Всего на этот момент в Украину прибыли 18 тысяч болельщиков.

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Теги: пограничники, сми, Лига чемпионов, российские журналисты, телеканал россия
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