Во время онлайн-трансляции парню оторвало взрывом руку

Фото: kv.npu.gov.ua

commenthover

Двое молодых людей с помощью мобильного телефона вели онлайн-трансляцию в одной из социальных сетей, демонстрируя взрывоопасные предметы

Реклама

Реклама

В Васильковском районе Киевской области взрывом оторвало руку 25-летнему молодому человеку, который в прямом эфире одной из соцсетей демонстрировал взрывоопасные предметы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

По версии полиции, двое молодых людей с помощью мобильного телефона вели онлайн-трансляцию в одной из социальных сетей - демонстрировали гранату РГД-5, тротиловую шашку и детонатор.

"В результате неосторожного обращения с ними произошел взрыв. 25-летний житель села Большая Солтановка Васильковского района получил тяжелые травмы: рваная рана и ампутация предплечья левой руки", - сказано в сообщении. Взрыв произошел в квартире потерпевшего.

Сейчас полицейские устанавливают, откуда у молодого человека боеприпасы.

Во время обыска в подвальном помещении дома, где произошел взрыв, полицейские изъяли более сотни разнокалиберных патронов к огнестрельному оружию.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

Ранее в СБУ сообщили, что обнаружили в квартире жителя города Мена в Черниговской области оружие и боеприпасы, которые он, по предварительной информации, привез из района проведения операции объединенных сил.