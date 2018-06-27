Во Вроцлаве украинец погиб на стройплощадке

Фото: policja.gov.pl

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На строителя обрушились части лестничного пролета

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В польском Вроцлаве на строительной площадке погиб рабочий из Украины - на него упали конструктивные элементы лестничного пролета. Об этом сообщает Польское радио.

Чтобы вытащить человека из-под завала, пожарные использовали подъемный кран, им помогала полиция. Операция по спасению длилась два часа.

46-летний украинец скончался от полученных травм.

Причина обвала лестницы пока неизвестна. Из-за несчастного случая работы на стройплощадке прекратили.

20 июня в Николаеве 26-летний актер кукольного театра из Харьковской области бросился под поезд из-за ссоры с гражданской женой.

22 июня в городе Вишневом под Киевом девушка выпала из окна одного из новых жилых комплексов. Она скончалась на месте. Полицейские рассматривают самоубийство как одну из версий произошедшего.