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30.07.2018, 18:26

Военные в Донбассе разворовывали топливо – штаб ООС

Военные в Донбассе разворовывали топливо – штаб ООС - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По предварительным данным, военные с целью собственного обогащения пытались реализовать около 2 тонн топлива

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В штабе ООС сообщили, что в Донбассе военная контрразведка СБУ задержала на горячем военнослужащих ВСУ, которые разворовывали топливо, предназначенное для задействованной в операции ООС военной техники. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Согласно сообщению, военные сливали топливо из бензовозов на нелегальном пункте скупки ГСМ, организованном в гараже жителем с. Очеретино Донецкой области.

По предварительным данным, военные с целью собственного обогащения пытались реализовать около 2 тонн топлива, сообщили в СБУ.

Дружковским ОП ГУ ЧП в Донецкой области начато уголовное производство по ч.3 ст.410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) УК.

"Учитывая, что кроме материального ущерба хищения ГСМ негативно влияет на боеспособность ОС, а также возможное участие в противоправной деятельности командиров задержанных военнослужащих, количество фигурантов дела может увеличиться, а их действия квалифицированы по другим статьям Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Контрразведка СБУ из состава объединенных сил при содействии командования воинской части разоблачила военного, который работал на боевиков террористической организации ДНР и собирался перейти на сторону противника около Докучаевска. 

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Теги: оос, Донбасс, сбу, топливо, штаб
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