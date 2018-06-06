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06.06.2018, 13:35

Вооруженный "дашкой" медик сорвал штурм оккупантов под Луганском

Вооруженный "дашкой" медик сорвал штурм оккупантов под Луганском - Фото
Скриншот из видеозаписи

Диверсанты гибридной армии РФ неудачно пытались захватить позиции сил ООС, а снайпер ВСУ ликвидировал одного из "полевых командиров" на Бахмутке

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Обстреляв ночью из минометов опорный пункт украинских войск у Станицы Луганской, боевики под прикрытием автоматного огня попытались захватить позицию ВСУ. Их планы сорвал фельдшер Чезар Никифореску, который находился на наблюдательном посту и, заняв место пулеметчика, открыл прицельный огонь. Об этом эпизоде войны сообщил штаб операции объединенных сил.

Одновременно с фронтальным обстрелом "опорника" диверсанты начали обстрел позиции ВСУ с фланга, предпринимая попытки захватить ее.

"Прапорщик Никифореску мгновенно перенес огонь ДШК в сторону ДРГ, заставив ее отступить", - уточнили в штабе.

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По данным разведки, во время боя фельдшер уничтожил огневую точку российско-террористических войск и нескольких боевиков, тем самым не допустив прорыва оборонительной линии сил ООС под Луганском.

Чезар Никифореску (фото - facebook.com/Prykordonnyk.Ukrainy)

Кроме того, волонтер Юрий Мысягин сообщил у себя в Facebook, что 5 июня в зоне ответственности 53-й бригады около села Крымское на Бахмутской трассе в Луганской области снайпер ВСУ ликвидировал "командира минометной батареи 4-й бригады народной милиции ЛНР".

"Напрашивалось решение, так как количество обстрелов на этом участке за последнее время очень сильно увеличилось. Были моменты, когда за 30 минут на одну из наших позиций прилетали до 20-25 мин. Сегодня ночь в районе Крымского прошла относительно спокойно", - рассказал он.

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Теги: фельдшер, война в донбассе, сводка оос, станица луганская, чезар никифореску
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