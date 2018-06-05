Возле Марьинки задержали 23-летнего разведчика боевиков - штаб

Фото: скриншот с видео

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В СБУ утверждают, что с марта 2018 г по заданию своих кураторов задержанный проводил разведку военных объектов ВСУ в районе Марьинки

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3 июня возле Марьинки Донецкой области украинские военные задержали 23-летнего местного жителя, которого подозревают в сотрудничестве с террористами ДНР. Об этом сообщает пресс-служба операции объединенных сил.

Задержанный гражданин Украины является жителем г. Ясиноватая 1995 года рождения, рассказали в пресс-службе.

Согласно сообщению, в СБУ установили, что указанный гражданин якобы относится к разведывательно-агентурной сети террористической организации МГБ ДНР. В ведомстве утверждают, что с марта 2018 г по заданию своих кураторов задержанный проводил разведку военных объектов ВСУ в районе Марьинки, за что получал вознаграждение в размере 15 000 рублей РФ за каждое выполненное задание.

Волновахский отдел полиции по материалам СБУ открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК.