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23.06.2018, 17:10

Возле Переяслав-Хмельницкого столкнулись два микроавтобуса

Возле Переяслав-Хмельницкого столкнулись два микроавтобуса - Фото
Фото: facebook.com/KyivOperativ

Количество пострадавших и характер травм уточняется

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В Киевской области на трассе неподалеку от Переяслов-Хмельницкого столкнулись два микроавтобуса. Об этом сообщает в Facebook Киев.Оперативный.

Авария произошла вблизи села Девички. По предварительной информации, произошло столкновение между двумя микроавтобусами - ГАЗ и Renault.

В результате ДТП есть пострадавшие (количество и характер травм выясняется), говорится в сообщении.

В Кривом Роге Днепропетровской области утром 23 июня предположительно пьяный водитель насмерть сбил двух женщин. 

22 июня на автодороге Киев-Харьков вследствие ДТП погиб помощник народного депутата от политической партии Оппозиционный блок Сергей Маркаев. 

14 июня народный депутат от Воли народа Сергей Шахов ночью попал в ДТП. По его словам, среди участников аварии один человек был госпитализирован. 

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Теги: дтп, переяслав-хмельницкий
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