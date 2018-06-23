Возле Переяслав-Хмельницкого столкнулись два микроавтобуса

Фото: facebook.com/KyivOperativ

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Количество пострадавших и характер травм уточняется

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В Киевской области на трассе неподалеку от Переяслов-Хмельницкого столкнулись два микроавтобуса. Об этом сообщает в Facebook Киев.Оперативный.

Авария произошла вблизи села Девички. По предварительной информации, произошло столкновение между двумя микроавтобусами - ГАЗ и Renault.

В результате ДТП есть пострадавшие (количество и характер травм выясняется), говорится в сообщении.

В Кривом Роге Днепропетровской области утром 23 июня предположительно пьяный водитель насмерть сбил двух женщин.

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14 июня народный депутат от Воли народа Сергей Шахов ночью попал в ДТП. По его словам, среди участников аварии один человек был госпитализирован.