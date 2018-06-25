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25.06.2018, 22:52

Возле Сарн ДТП с маршруткой: есть погибшие и пострадавшие - видео

Возле Сарн ДТП с маршруткой: есть погибшие и пострадавшие - видео - Фото
Фото: rv.npu.gov.ua

Столкнувшиеся маршрутка и легковое авто врезались в автоцистерну

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В Ровенской области возле города Сарны в результате ДТП погибли по меньшей мере три человека, еще девять пострадали. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НПУ Ровенской области.

По предварительной информации водитель легкового автомобиля Mercedes-Benz, который выезжал со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу маршрутному такси Киев-Ковель. В результате столкновения транспортные средства на полосе встречного движения врезались в автоцистерну.

Утром 25 июня в Васильевском районе Запорожской области на 348 км автодороги Харьков-Симферополь произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, двоих, в том числе ребенка, госпитализировали.

25 июня депутат Запорожского облсовета от УКРОПа Ярослав Гришин на автомобиле насмерть сбил мужчину, который, по словам водителя, якобы сам бросился под колеса "пьяным и голым".

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Теги: дтп, авария, ровенская область, сарны
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