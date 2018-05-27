Возле Яворовского полигона обнаружили мертвого военного

Фото: пресс-служба Минобороны

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Вчера возле Яворовского полигона обнаружили тело 38-летнего военнослужащего

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Во Львовской области возле Яворовского военного полигона был обнаружен мертвым 38-летний военнослужащий. Об этом сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк, пишет УНИАН.

По имеющимся данным, вчера в одной из лесопосадок возле Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон) обнаружили мертвым военнослужащего, который проходил переподготовку по одной из военных специальностей.



"Обстоятельства смерти военнослужащего устанавливают сотрудники военной службы правопорядка и военной прокуратуры", - сообщил Поронюк.