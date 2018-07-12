Возле зоны ЧАЭС изнасиловали 24-летнюю иностранную туристку

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Один из подозреваемых, житель столицы, уже задержан

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В полиции Киевской области сообщили, что двое украинцев недалеко от зоны ЧАЭС изнасиловали 24-летнюю иностранную туристку, которая путешествовала по Украине автостопом. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

О том, что двое неизвестных изнасиловали ее неестественным способом, в полицию сообщила сама девушка.

В полиции рассказали, что злоумышленники согласились подвезти туристку до границы на своем автомобиле, но перед этим предложили заехать в зону отчуждения.

Чтобы проникнуть туда нелегально, мужчины час водили девушку по лесу, а затем при помощи ремня привязали к дереву и изнасиловали. После этого они забрали у жертвы мобильный телефон, фотоаппарат и скрылись.

Спустя двое суток полицейские задержали одного из подозреваемых, 24-летнего киевлянина, который, по словам правоохранителей, признался в содеянном.

Сейчас назначен ряд экспертиз. Полицейские устанавливают местонахождение сообщника задержанного.

Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 153 (Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) и ч. 2 ст. 186 (Грабеж) УК.

Ранее в Киеве задержали подозреваемого в серии изнасилований.