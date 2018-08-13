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13.08.2018, 23:10

Врача, которая отказала в лечении участнику АТО, уволили снова

Врача, которая отказала в лечении участнику АТО, уволили снова - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

И.о. министра здравоохранения сообщила, что врача, уволенную за отказ лечить участника АТО, уволили повторно после восстановления

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Анну Губареву, которую 8 июня уволили с должности врача гематологического отделения Национального института рака за неэтичное поведение, а потом вернули на работу, уволили во второй раз. Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила в Facebook.

"Благодарю общественность и медиа, обративших внимание на ситуацию в Институте рака! Анну Губареву, сотрудницу Национального института рака, которая отказала ветерану АТО в льготном лечении, уволили. Во второй раз", - написала Супрун.

Она добавила, что получила официальное разъяснение от Института рака, согласно которому сразу после разоблачения инцидента Губаревой с ветераном ее уволили с обеих должностей (врача и научного сотрудника). Но с 17.07.2018 года по 31.08.2018 года она была восстановлена ​​в научной должности, чтобы дать возможность завершить научную деятельность.

"Возмущена тем фактом, что ее взяли повторно, надеясь, что никто не заметит, и уволили во второй раз в результате скандала", - отметила Супрун.

Ранее сообщалось, что врач Института рака отказала в лечении участнику АТО, аргументировав это тем, что он "убивал братский народ". Губарева заявила, что такого не говорила и не хотела обидеть военного. По ее словам, она "хотела объяснить, что для больных раком ветеранов АТО не предусмотрено льгот". 8 августа ее уволили.

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Теги: Анна Губарева, ульяна супрун, Институт рака
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