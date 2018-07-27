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27.07.2018, 08:30

Все начинать сначала: Крысин добился отвода "неудобного" судьи

Все начинать сначала: Крысин добился отвода "неудобного" судьи - Фото
Юрий Крысин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Последние пять месяцев заседаний по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия во время Майдана "насмарку", пишет отслеживавшая процесс журналист

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На вчерашнем, 26 июля, заседании по делу бывшего главаря титушек Юрия Крысина, где должны были зачитать последние страницы обвинительного акта, его адвокатам удалось с четвертой попытки отстранить судью Любовь Леонтюк - она с марта вела дело о пытках и похищениях во время Майдана, фигурантом которого является Крысин. Об этом у себя в Facebook пишет журналист Нато Двали.

Защита Крысина вновь заявила, что у судьи Леонтюк "предвзятое отношение", что "прокуратура может на нее давить из-за мужа, который фигурирует в другом следствии", а решение взять под стражу Крысина "незаконное".

Заявление о ее отводе рассматривала коллега по Дарницкому суду Ольга Просалова, которая рассматривала и первый отвод, заявленный защитой Крысина, и тогда отказала. Сегодня она согласилась с адвокатами.

Адвокаты Крысина - Игорь Василенко, Татьяна Гнатюк и Евгений Солодко:

"Странные события вокруг Леонтюк начались примерно месяц назад. Адвокаты, которые все время отказывались общаться с прессой, вдруг сами полезли в кадр: мол, у нас сенсация, муж Леонтюк проходит по такому-то делу, представляете? Журналисты "сенсацию" не подхватили, разнести "черный пиар" против Леонтюк не удалось и адвокаты опять потеряли интерес к СМИ", - пояснила Двали.

Любовь Леонтюк:

18 июля на сайте Высшей квалификационной комиссии судей появилась запись, что в оценивании Леонтюк "перерыв". По данным Двали, судья сдала экзамен, но "в последний момент некий член ВККС нашел "дополнительную информацию" и комиссии понадобилось время на "дополнительное исследование".

Ольга Просалова:

"У Крысина, несмотря на резонанс, по-прежнему влиятельная крыша <...> Последние пять месяцев заседаний насмарку: теперь все с начала - избрание нового судьи, подготовительное заседание", - резюмировала журналист.

Тема дня: Кто такой Крысин и почему ему дали 5 лет заключения

13 июня Апелляционный суд Киева приговорил Юрия Крысина, обвиняемого в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия во время событий Евромайдана, к пяти годам реального тюремного заключения.

Фото: facebook.com/nato.dvali.3

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Теги: отвод судьи, Вячеслав Веремий, Юрий Крысин, титушки, нато двали
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