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07.06.2018, 07:30

ВСУ ликвидировали пять оккупантов, но в боях погибли двое военных

ВСУ ликвидировали пять оккупантов, но в боях погибли двое военных - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны

Сегодня ночью ситуация на линии фронта обострилась около Бахмутской трассы, однако за эти часы потерь у сил операции объединенных сил не зафиксировано

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За прошедшие сутки, 6 июня, на войне России против Украины погибли два военнослужащих сил операции объединенных сил, двое бойцов получили ранения. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Военные сообщили, что бои в Донбассе продолжались эти сутки на отдельных направлениях, преимущественно с применением только стрелкового оружия. Войска гибридной российской армии активизировались в темное время суток около сел Крымское и Новозвановка в Луганской области, а также у Опытного, Марьинки, Водяного и Широкино - в Донецкой.

Террористы 25 раз за сутки открывали огонь в сторону украинских позиций, дважды использовав минометы. "Адекватный ответ" сил ООС не заставлял себя ждать.

Данные разведки свидетельствуют о том, что противнику нанесены следующие потери: пять оккупантов уничтожены, трое ранены.

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В течение сегодняшней ночи ситуация обострилась на луганском направлении фронта: боевики пять раз открывали огонь из 120- и 82-мм минометов около Крымского и Новотошковского.

Сегодня потерь у ВСУ нет.

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Теги: ВСУ, война в донбассе, потери, сводка оос
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