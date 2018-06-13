Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
13.06.2018, 07:31

ВСУ уничтожили боевую машину боевиков в Донбассе

ВСУ уничтожили боевую машину боевиков в Донбассе - Фото
Фото: LIGA.net

По данным украинской разведки, ликвидированы пять террористов за минувшие сутки

Реклама
Реклама

По данным разведки вчера вечером была уничтожена боевая бронированная машина боевиков, ликвидированы пять пророссийских наемников. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

Четверо террористов были ранены.

В течение ночи 13 июня, боевики семь раз нарушали режим тишины, из них три раза применяли оружие, запрещенное минскими договоренностями вблизи населенных пунктов Новотошковское и Новоалександровка.

Во время боя были ранены двое украинских военнослужащих. "Все попытки противника продвинуться в глубину нашей обороны оставались нереализованными", - подчеркнули в пресс-центре.

Боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское на луганском направлении, на горловском направлении - в районе населенного пункта Луганское. Террористы активизировались на донецком направлении вблизи Новотроицкого. Не прекращаются бои на мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Лебединский.

За минувшие сутки боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ, из них девять раз применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм.

12 июня 2018 года сообщалось, что в Донбассе погиб украинский военный.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ВСУ, сводка оос, боевая машина боевиков
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Варшаве призвали РФ освободить политзаключенных
Политика В Варшаве призвали РФ освободить политзаключенных
Канада поддерживает санкции против России - Геращенко
Политика Канада поддерживает санкции против России - Геращенко
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 