ВСУ уничтожили боевую машину боевиков в Донбассе

Фото: LIGA.net

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По данным украинской разведки, ликвидированы пять террористов за минувшие сутки

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По данным разведки вчера вечером была уничтожена боевая бронированная машина боевиков, ликвидированы пять пророссийских наемников. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

Четверо террористов были ранены.

В течение ночи 13 июня, боевики семь раз нарушали режим тишины, из них три раза применяли оружие, запрещенное минскими договоренностями вблизи населенных пунктов Новотошковское и Новоалександровка.

Во время боя были ранены двое украинских военнослужащих. "Все попытки противника продвинуться в глубину нашей обороны оставались нереализованными", - подчеркнули в пресс-центре.

Боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское на луганском направлении, на горловском направлении - в районе населенного пункта Луганское. Террористы активизировались на донецком направлении вблизи Новотроицкого. Не прекращаются бои на мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Лебединский.

За минувшие сутки боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ, из них девять раз применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм.

12 июня 2018 года сообщалось, что в Донбассе погиб украинский военный.