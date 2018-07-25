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25.07.2018, 10:04

Второе смертельное ДТП: в Черкассах погибли мать и 4-летний сын

Второе смертельное ДТП: в Черкассах погибли мать и 4-летний сын - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Женщина с ребенком переходили улицу, когда автомобиль отбросило на пешеходный переход

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В Черкассах на перекрестке улиц Вячеслава Черновола и Чайковского произошла смертельная авария. В ДТП погибли мать и ее 4-летний сын, сообщили в пресс-службе ГУНП в Черкасской области.

Автомобиль BMW въехал в Fiat, из-за чего последний отбросило на пешеходный переход. В это время дорогу переходила женщина 1990 года рождения с ребенком 2014 года рождения. Автомобиль сбил мать и ее сына, они погибли. Правоохранители установили, что жертвами ДТП стала семья полицейского.

Водитель BMW сбежал с места преступления, на пассажирском месте обнаружили мужчину с явными признаками алкогольного опьянения. Автомобиль BMW с харьковской регистрацией находится в розыске, его водитель уже скрывался с места ДТП.

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Правоохранители открыли уголовное дело по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Подозреваемого в аварии водителя задержали по ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом). Мужчину доставили в участок для дачи показаний и дальнейшего расследования.

В Киеве на бульваре Леси Украинки водитель внедорожника Hummer на пешеходном переходе сбил насмерть 8-летнюю девочку и пытался скрыться  c места аварии. Его догнали и задержали патрульные полицейские.

 

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Теги: дтп, авария, bmw, Черкассы, мальчик, мать, fiat
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