Выборы в Одесской области отличились стрельбой и лжеминированием

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По данным полиции, работа четырех избирательных участков возобновлена

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Сегодня в Одесской области полиция проверяла информацию о заминировании четырех избирательных участков в Великомихайловском и Ширяевском районах, а также факт стрельбы в поселке Цебриково. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области в Facebook.

«По состоянию на 13:30 избирательные участки в Ширяевском и Великомихайловском районах проверены. В результате обследования взрывотехниками и кинологами взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено», - отметили в пресс-службе.

Сейчас работу всех четырех участков возобновили. Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка. Нарушений нет.

Сотрудники полиции также выясняют обстоятельства выстрела из травматического оружия вблизи избирательного участка в поселке Цебриково Великомихайловского района.

"Один из граждан выстрелил в воздух из зарегистрированного на его имя травматического пистолета. По словам мужчины, выстрел был непроизвольным, когда он хотел разрядить оружие. В результате происшествия никто не пострадал", - отметили в пресс-службе.

В отношении мужчины составлен протокол по ст. 174 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Проводится проверка.

В Одесской области сегодня проходят выборы в территориальные общины.



1 мая 2018 года в Одессе совершили нападение на бывшего главу местного отделения Правого сектора Сергея Стерненко.