Выбросы в Крыму: 40 пограничников жалуются на ухудшение здоровья

Фото: dpsu.gov.ua

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Спикер Госпогранслужбы рассказал о ситуации на админгранице с временно оккупированным Крымом

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В Херсонской области 40 украинских пограничников, которые несут службу в районе админграниц с Крымом, пожаловались на ухудшение самочувствия. Об этом сообщил сегодня LIGA.net спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"Головная боль, тошнота, головокружение, першение во горле, у некоторых есть покраснения на коже", - сказал Слободян.

По его словам, пять пограничников будут направлены на медицинское обследование в больницы Одессы.

Слободян подчеркнул, что все пограничники обеспечены средствами индивидуальной защиты. "Ситуация стабильная и контролируемая", - уточнил спикер ГПСУ.

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С 25 августа жители оккупированного Армянска жалуются на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления. Некоторые временно переезжают в другие районы Крыма и на материковую Украину. После неизвестного выброса на заводе "Титан" во дворах начали опадать листья, сохнут растения, а люди жалуются на тошноту, головокружение, сыпь и аллергию.

Работу завода остановили на две недели. Детей из города отправят в санатории, в школах объявили каникулы на две недели.

По словам главы МИД Павла Климкина, в Крыму произошла "экологическая катастрофа", а омбудсмен Людмила Денисова убеждена, что оккупанты скрывают реальный уровень опасности. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш полагает, что пока не нужна эвакуация людей из районов у Крыма.

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