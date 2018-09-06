Выбросы в Крыму: жителей предупреждают о кислотных дождях

Фото: .facebook.com/Ismail Khalikov

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По данным СМИ, предупреждения распространяют по смс и телефону

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Жителей временно оккупированного Крыма предупреждают о кислотных дождях после химических выбросов, которые произошли в Армянске. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Предупреждения распространяют по смс и телефону. Сообщается, что после кислотного дождя кожа покрывается волдырями. "Рекомендуют не выходить под дождь, закрывать окна, опасаться испарений", - отмечается в сообщении.

Спасатели призывают жителей Крыма воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в квартире или на работе.

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С 25 августа жители оккупированного Армянска жалуются на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления. Некоторые временно переезжают в другие районы Крыма и на материковую Украину. После неизвестного выброса на заводе "Титан" во дворах начали опадать листья, сохнут растения, а люди жалуются на тошноту, головокружение, сыпь и аллергию.

Работу завода остановили на две недели. Детей из города отправят в санатории, в школах объявили каникулы на две недели.

По словам главы МИД Павла Климкина, в Крыму произошла "экологическая катастрофа", а омбудсмен Людмила Денисова убеждена, что оккупанты скрывают реальный уровень опасности. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш полагает, что пока не нужна эвакуация людей из районов у Крыма.