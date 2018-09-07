Выбросы в Крыму: в Херсонской области закрывают школы и садики

Фото: ru.krymr.com

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В Херсонской области школы и садики закрывают, детей вывозят на оздоровление, отметили в пресс-службе ОГА

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Из-за кислотных выбросов во временно оккупированном Крыму власти Херсонской области решили приостановить образовательный процесс в школах и детских садах, которые находятся в зонах возможных поражений. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской облгосадминистрации.

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Херсонской области на заседании 6 сентября приняла решение об оздоровлении детей в детских оздоровительных лагерях области.

"Приостановлен процесс пропуска на КПВВ Каланчак, КПВВ Чаплинка в сторону полуострова Крым с установлением медико-санитарных пунктов", - отметили в пресс-службе.

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С 25 августа жители оккупированного Армянска жалуются на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления. Некоторые временно переезжают в другие районы Крыма и на материковую Украину. После неизвестного выброса на заводе "Титан" во дворах начали опадать листья, сохнут растения, а люди жалуются на тошноту, головокружение, сыпь и аллергию.

Работу завода остановили на две недели. Детей из города отправят в санатории, в школах объявили каникулы на две недели.

По словам главы МИД Павла Климкина, в Крыму произошла "экологическая катастрофа", а омбудсмен Людмила Денисова убеждена, что оккупанты скрывают реальный уровень опасности. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш полагает, что пока не нужна эвакуация людей из районов у Крыма.

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