"Выпил и выстрелил из РПГ себе под ноги": в Бахмуте взяли боевика

Фото: пресс-служба ГПСУ

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Задержанный в Донецкой области коллаборационист воевал против Украины с начала осени первого года войны: силовики "выманили" его в Бахмут

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20 июня в Бахмуте пограничники совместно с полицией задержали боевика гибридной российской армии по кличке "Святой", который воевал против Украины в составе батальона Восток. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

Правоохранители заявили, что спланировали спецоперацию, чтобы выманить боевика на свободную территорию Донецкой области, а заодно и "установили широкий круг лиц, причастных к террористической деятельности".

30-летний коллаборационист признался, что "под влиянием СМИ и местных знакомых" вошел в состав незаконного вооруженного формирования в сентябре 2014 года. После военной подготовки он дежурил на блокпостах и, позднее, воевал около Донецка.

"Собранные материалы свидетельствуют о непосредственном участии "Святого" в боевых действиях на стороне агрессора", - подчеркнули в ГПСУ.

Активная "карьера" террориста на службе у оккупантов закончилась с ранением при неосторожном обращении с оружием.

"...После выпитого алкоголя решил выстрелить с "мухи" (ручной противотанковый гранатомет РПГ-18, - ред.). Неправильно выстрелил - снаряд упал мне под ноги, после чего я получил ранение", - рассказал он об инциденте во временно оккупированном Харцызске.

Видео и фото: ГПСУ