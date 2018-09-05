Вышинского из зала суда забрала скорая помощь

Кирилл Вышинский

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По словам его адвоката, Вышинский около недели назад якобы перенес инфаркт

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Херсонский городской суд перенес рассмотрение дела подозреваемого в госизмене руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-за состояния его здоровья. Его госпитализировали из зала суда. Об этом сообщил ы Facebook адвокат подозреваемого Андрей Доманский.

По его словам, в связи с резким ухудшениях в последние дни здоровья Вышинского, он принял решение подать ходатайство о незамедлительном медицинском обследовании и помощи.

Суд удовлетворил ходатайство, Вышинский направлен в больницу.

Как сообщает Укринформ, подозреваемый пожаловался на проблемы с сердцем, его забрала "скорая". В прокуратуре корреспонденту сказали, что после заключения врачей будет решено, продолжится заседание сегодня или будет перенесено на другой день

Украинская правда сообщила, что, по словам Доманского, Вышинский около недели назад якобы перенес инфаркт.

15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой Крыма провели обыски у руководства РИА Новости Украина. Там считают, что РФ использовала издание в информационной войне против Украины. Вышинский был задержан по подозрению в госизмене, у него нашли два паспорта - украинский и российский.

Во время судебного заседания он заявил, что отказывается от украинского гражданства, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить его правовую защиту.