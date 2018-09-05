Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.09.2018, 15:25

Вышинского из зала суда забрала скорая помощь

Вышинского из зала суда забрала скорая помощь - Фото
Кирилл Вышинский

По словам его адвоката, Вышинский около недели назад якобы перенес инфаркт

Реклама
Реклама

Херсонский городской суд перенес рассмотрение дела подозреваемого в госизмене руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-за состояния его здоровья. Его госпитализировали из зала суда. Об этом сообщил ы Facebook адвокат подозреваемого Андрей Доманский.

По его словам, в связи с резким ухудшениях в последние дни здоровья Вышинского, он принял решение подать ходатайство о незамедлительном медицинском обследовании и помощи.

Суд удовлетворил ходатайство, Вышинский направлен в больницу.

Как сообщает Укринформ, подозреваемый пожаловался на проблемы с сердцем, его забрала "скорая". В прокуратуре корреспонденту сказали, что после заключения врачей будет решено, продолжится заседание сегодня или будет перенесено на другой день

Украинская правда сообщила, что, по словам Доманского, Вышинский около недели назад якобы перенес инфаркт.

15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой Крыма провели обыски у руководства РИА Новости Украина. Там считают, что РФ использовала издание в информационной войне против Украины. Вышинский был задержан по подозрению в госизмене, у него нашли два паспорта - украинский и российский.

Во время судебного заседания он заявил, что отказывается от украинского гражданства, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить его правовую защиту.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: суд, адвокат, инфаркт, кирилл вышинский, скорая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Российские оккупанты передали в суд дело украинца Гриба
Политика Российские оккупанты передали в суд дело украинца Гриба
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 