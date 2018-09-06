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06.09.2018, 17:15

Вышинского оставили в СИЗО еще на два месяца

Вышинского оставили в СИЗО еще на два месяца - Фото
Вышинский

Вчера руководителя РИА Новости-Украина госпитализировали из зала суда в Херсоне – он пожаловался на боли в сердце

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Херсонский горсуд продлил руководителю РИА Новости-Украина Кириллу Вышинскому срок содержания под стражей до 4 ноября. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

"Суд вынес решение продлить срок содержания Вышинского на два месяца - до 4 ноября", - отметили в прокуратуре.

Вчера подозреваемого в госизмене Вышинского госпитализировали из зала суда в Херсоне – он пожаловался на боли в сердце. По информации прокуратуры, медики не выявили у Вышинского проблем со здоровьем, которые не позволяли бы ему участвовать в судебном заседании.

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Теги: суд, сизо, арест, риа новости, кирилл вышинский
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