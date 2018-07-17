Выстрел в спину: в Донбассе боевики убили сослуживца

Фото: скриншот видео

commenthover

По данным штаба операции объединенных сил, тело террориста находится в морге Мариуполя

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Сегодня ночью на мариупольском направлении боевик пытался пересечь линию разграничения и перейти на подконтрольную Украины территорию. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

"У российского наемника были проблемы финансового характера со своими сослуживцами", - отметили в пресс-центре.

Пророссийский наемник добраться до ВСУ не смог. "Разъяренные "кредиторы" выстрелом в спину цинично убили своего бывшего товарища "по службе", - уточнили в пресс-центре.

С помощью военнослужащих одного из подразделений морской пехоты из состава объединенных сил тело было доставлено в морг одной из больниц Мариуполя.

24 марта 2018 года сообщалось, что боевики во время учебных стрельб разнесли дом в Енакиево.