Выстрел в спину: в Донбассе боевики убили сослуживца

Сегодня ночью на мариупольском направлении боевик пытался пересечь линию разграничения и перейти на подконтрольную Украины территорию. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.
"У российского наемника были проблемы финансового характера со своими сослуживцами", - отметили в пресс-центре.
Пророссийский наемник добраться до ВСУ не смог. "Разъяренные "кредиторы" выстрелом в спину цинично убили своего бывшего товарища "по службе", - уточнили в пресс-центре.
С помощью военнослужащих одного из подразделений морской пехоты из состава объединенных сил тело было доставлено в морг одной из больниц Мариуполя.
24 марта 2018 года сообщалось, что боевики во время учебных стрельб разнесли дом в Енакиево.